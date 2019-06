In Erasmus MC zetten verpleegsters 's nachts alle pillen klaar

Vorig jaar haalden RTV Rijnmond en het Daniel den Hoed Fonds samen bijna vijf ton op tijdens de actie Maak Kanker Kansloos. Ook dit jaar slaan we de handen ineen, nu om geld in te zamelen voor het onderzoek naar immuuntherapie. Deze behandeling leert het eigen afweersysteem kankercellen herkennen en vernietigen.

In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam wordt natuurlijk enorm meegeleefd met de actie en dus gaan we deze week elke dag bellen met iemand die daar werkt. Vandaag is dat Josta Knoester!

Josta is manager Inkoop en Logistiek Apotheek at Erasmus MC en werkt met zogenaamde pillenpikkers. Elke afdeling heeft een aparte medicatieruimte. Elke nacht zetten alle verpleegsters de medicijnen uit voor de rest van de dag.

Twee weken lang nog staat RTV Rijnmond in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos. De grote finale is van vrijdag 21 juni t/m zondag 23 juni met achtereenvolgens de Run4Daniel, de Tour de Rotterdam en de 010 City Swim. Kijk voor alle informatie over deze zogenaamde Daniel3Daagse op maakkankerkansloos.nl. En DONEER vooral ook! Samen maken we kanker kansloos.