Maak Kanker Kansloos - Bellen met Josta Knoester

Vorig jaar haalden RTV Rijnmond en het Daniel den Hoed Fonds samen bijna vijf ton op tijdens de actie Maak Kanker Kansloos. Ook dit jaar slaan we de handen ineen, nu om geld in te zamelen voor het onderzoek naar immuuntherapie. Deze behandeling leert het eigen afweersysteem kankercellen herkennen en vernietigen. In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam wordt natuurlijk enorm meegeleefd met de actie en dus gaan we deze week elke dag bellen met iemand die daar werkt. Vandaag is dat Josta Knoester!