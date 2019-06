Maak Kanker Kansloos - Bellen met Ruud van Katwijk

Vorig jaar haalden RTV Rijnmond en het Daniel den Hoed Fonds samen bijna vijf ton op tijdens de actie Maak Kanker Kansloos. Ook dit jaar slaan we de handen ineen, nu om geld in te zamelen voor het onderzoek naar immuuntherapie. Deze behandeling leert het eigen afweersysteem kankercellen herkennen en vernietigen. In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam wordt natuurlijk enorm meegeleefd met de actie en dus gaan we deze week elke dag bellen met iemand die daar werkt. Vandaag is dat Ruud van Katwijk!

Ruud is de manager van de beveiliging in het EMC. Hij werkt er nu twee jaar, maar zit al zijn hele leven in de beveiliging. Een beveiliger loop 15 tot 20 km per dag. Het EMC is maar liefst 300.000 m2, dus je loopt wat af. Alle beveiligers hebben een goede conditie!

Er zijn tussen de 40 en 70 beveiligers in het ziekenhuis. Per dag werken er 24 man. Verdeeld over 24 uur, in volcontinu dienst. "Om 18.00 denk je niet: we zijn klaar. Nee, dan begint het maar pas. Het bezoekuur is juist druk en dan moet je alert zijn."

Er komen ruim 525000 patiënten naar de polikliniek. Plus de 13.500 mensen die werken bij het EMC en 4.500 studenten die er rond lopen. Het is net als een kleine stad. Er komt van alles binnen in de openbare ruimte. Er hangen in het ziekenhuis meer dan 800 camera's.

"Een tijdje geleden was de selectie van Feyenoord er en dan die zie je het plezier van de kinderen en dat zijn de mooie dingen."



