Maak kanker kansloos - Team Gerian sleept elkaar er doorheen

Team Gerian gaat 85 kilometer fietsen tijdens de Tour de Rotterdam op 22 juni. Ze willen hun steentje bijdragen aan de campagne Maak Kanker Kansloos. Na een lang ziekbed en het overlijden op 23 maart van Gerian's stiefvader willen ze graag de actie steunen. Inmiddels heeft het team al €4500 opgehaald voor het goede doel.

Vrijdag presenteert Erik Lemmers weer vanuit de tram. Team Save the Boobies stapt dan bij hem in en vertellen waarom meedoen aan de actie zo belangrijk is. Hand in hand voor Lex willen zoveel mogelijk geld ophalen want hun vriend heeft non-hodgkin, dus onderzoek naar kanker is belangrijk. Als laatste stapt het leraren team van het Penta college op de tram want zij zwemmen tegen kanker.

Ook meedoen met de campagne? Geef je op, steun of doneer en maak kanker kansloos! Check de website maakkankerkansloos.nl

Stap vrijdag op tussen 10:00 en 13:00 om de uitzending bij te wonen.