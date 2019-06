Party People - dj Michel de Hey: de ambachtelijke technobakker

Eind jaren tachtig was De Hey al te vinden achter de draaitafels. Met zijn vaste avonden in Nighttown gaf hij techno als een van de eersten een vaste plek in Rotterdam. En nog steeds brengt hij als headliner zijn hypnotiserende pompende stijl naar zalen en festivals.

In de zesde en laatste aflevering van Party People geeft de mixmeester een workshop plaatjes draaien. Een techniek die met de opkomst van cd's, laptops en automatisering jarenlang leek te verdwijnen. Maar De Hey merkt dat daar verandering in komt.

"Ik vind het tof om te zien dat er heel veel nieuwe kids zijn die ervoor kiezen met vinyl te draaien en leren met draaitafels om te zijn. Je kan het ook zonder, maar ik vind het heel mooi dan mensen op die manier het ambacht van het dj-en in stand houden. Daar ben ik heel blij mee."

Krassende platen, trillende dansvloeren en overstuurde drumcomputers. In Party People volgen we sleutelfiguren van de Rotterdamse undergroundscene van eind jaren tachtig en begin jaren negentig, toen Rotterdam een belangrijke stad in de dance, house, gabber en hiphop was. De expositie Party People in Museum Rotterdam is nog te zien tot eind juli.