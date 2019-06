Maassluise legt spullen op graf ouders ex

De 46-jarige man had bij de politie al eerder melding gemaakt over zijn ex, waar hij na de relatiebreuk maar niet van af leek te komen. Na onderzoek leken de beschuldigingen tussen beide partijen toen over en weer te gaan. Een bemiddelingsgesprek heeft toen niet het gewenste effect gehad.

De Maassluizenaar beschuldigt de vrouw ervan nog altijd contact te blijven zoeken. Hij heeft aangifte gedaan van stalking. Na onderzoek kon de vrouw uiteindelijk vrijdagochtend worden opgepakt. Haar rol wordt onderzocht.