Korte gijzeling in gevangenis Spijkenisse

Een gevangene heeft afgelopen zondag, 9 juni, een medewerker van jeugdgevangenis de Hartelborgt in Spijkenisse gegijzeld. Bij de actie is niemand gewond geraakt. Dit bevestigt het ministerie van Justitie.

Het gebeurde toen de gedetineerde naar een andere plek in de gevangenis werd gebracht om te worden gelucht. De man heeft daarbij een vrouwelijke medewerker korte tijd in bedwang gehouden met een voorwerp. Het gaat niet om een vuurwapen of steekwapen.

Waarom de gevangene tot de actie overging is onbekend. De politie onderzoekt de zaak.