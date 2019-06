Julio Iglesias 'versiert' Ahoy, bier proeven in het groen

Zo kun je dit weekend naar Dordrecht, waar Wantijpop gratis te bezoeken is. In Ahoy staat Julio Iglesias op de planken, in De Doelen vindt Poetry International plaats. Liefhebbers van bier helemaal geluk: zij kunnen in het groen bij Gorinchem terecht voor het Gorcums Bierfestival.

Dat en nog veel meer is er te doen de komende dagen in onze regio. Het wekelijkse uitgaansprogramma To Do blikt vooruit.

