Ook rappende RET-conducteur maakt kanker kansloos

De 'rappende RET-conducteur' Giovanni Eenig werd een echte internethit met het nummer 'Mee met de RET'. In april ontmoette hij in de tram een paar jongens die op weg waren om een videoclip te maken. Bij het eindpunt van de tram deed Giovanni zijn rap over de RET en dat werd door de jongeren gefilmd. Het filmpje ging vervolgens viral.