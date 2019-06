Team Save The Boobies is terug: dit keer op wielen

Kanker de wereld uitrennen was nogal een opdracht. Fietsend zal het ook niet 1-2-3 lukken, maar als ze een steentje bij kunnen dragen, dan gaan de dames van Team Save The Boobies maar wat graag in de pedalen. Daarom is Team Save The Boobies terug tijdens Maak Kanker Kansloos, op wielen dit keer.