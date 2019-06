Topstuk Louvre te zien in Brielle

Deze maand is het 352 jaar geleden dat de één van de meest gewaagde Nederlandse maritieme operaties ooit plaatsvond. Cornelis de Witt speelde in deze operatie een hoofdrol. Als dank voor zijn heldhaftigheid ontving hij een gouden bokaal van de Staten van Holland.

De bokaal is al jaren te vinden in het Louvre. Dit Franse museum heeft de beker nu in bruikleen gegeven aan het Historisch Museum Den Briel. Daar is het één van de pronkstukken op een tentoonstelling over de Gebroeders De Witt. Die is vanaf zondag te zien.

Oorlog met Engeland

In 1667 vertrok Admiraal Michiel de Ruyter met de oorlogsvloot naar de het Engelse stadje Chatham. De opdracht voor deze operatie was gegeven door Raadspensionaris Johan de Witt. De Witt wilde de Engelsen forceren om een nieuwe vredesovereenkomst te tekenen, eerdere vredesonderhandelingen waren op niks uitgelopen.

De Raadspensionaris stuurde ook zijn broer Cornelis mee. In het begin van de aanval was De Ruyter nog niet volledig hersteld van ziekte waardoor Cornelis nóg meer verantwoording kreeg. De operatie liep geslaagd: de Nederlanders wisten verschillende Engelse schepen te vernietigen en kaapten het vlaggenschip, de Royal Charles.



Toen de Nederlandse oorlogsvloot terugkeerde werden De Ruyter en Cornelis de Witt ontvangen als helden. De mannen kregen beiden een duur cadeau van de Staten van Holland. Tijdens het Rampjaar 1672 werden de gebroeders De Witt door de schutterij van Den Haag op bloederige wijze vermoord.

De gouden beker werd geërfd door de weduwe van Cornelis, Maria van Berkel. “Vervolgens erfde zijn dochter Elizabeth de bokaal. Hij is heel lang in de familie gebleven. Toen de familie geen kinderen meer kreeg ging de beker over naar de schoonfamilie", vertelt directeur Marijke Holtrop van het Historisch Museum Den Briel. “Generaties later werd hij verkocht aan een onbekende. Hij of zij heeft hem vervolgens verkocht aan Baron de Rothshild, dit was eind 19e eeuw. Een van zijn dochters liet de beker aan het Louvre na.”

Tentoonstelling ‘De Gebroeders De Witt’

De bokaal is pas voor de tweede keer, sinds hij verkocht werd aan Rothshild, terug in Nederland. “Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee,” aldus Holtrop. “Als museum en gemeente zijn we er ook heel erg trots op. Het is natuurlijk heel bijzonder dat die oude beker, uit 1667, zolang bewaard is gebleven. Het is een beker die echt past bij Cornelis de Witt en het is fantastisch dat wij hem mogen lenen bij een tentoonstelling over de gebroeders De Witt.”

Wethouder Bert van Ravenhorst van Brielle is ook blij met de bokaal uit het Louvre in zijn gemeente: Voor de stad betekent dit veel, Brielle is een historische stad, met een rijke geschiedenis en een mooi museum over de 80-jarige oorlog, daarbij past deze beker natuurlijk heel goed. En het is ook een illustratie dat wij als klein museum toch over topstukken kunnen beschikken.”

De tentoonstelling 'De Gebroeders De Witt. Iconen van de Gouden Eeuw' is tot en met 8 september te zien in het Historisch Museum Den Briel.