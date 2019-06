Ernstig zieke Peter haalde kracht uit 'zijn' giraffen

Van 11 juni tot en met 23 juni staat RTV Rijnmond in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos. Met de gezamenlijke actie maken het Daniel den Hoed Fonds en RTV Rijnmond zich sterk in de strijd tegen kanker. Vandaag het verhaal van Peter van der Wulp.

Het is inmiddels 13 jaar geleden dat Peter op 53-jarige leeftijd de diagnose slokdarmkanker kreeg. "In die periode viel ik in zes weken een kilo of tien á vijftien af. Ik kon geen eten meer binnen houden." Hij was al 30 jaar niet bij een dokter geweest maar had vrij snel door dat het helemaal mis was. Na meerdere onderzoeken was de ernst van de situatie vrij snel duidelijk: "Binnen een week was bekend wat ik allemaal had en toen zijn we meteen aan de chemo gegaan."

Peter wilde graag afspreken in Diergaarde Blijdorp, waar hij jarenlang dierenverzorger is geweest. De giraffen in het bijzonder hebben een heel speciaal plekje in zijn hart: "Ik heb kort met deze dieren gewerkt maar die ogen en wimpers vond ik zo geweldig, daar zou je zo verliefd op kunnen worden." Ze hebben hebben hem niet zozeer troost of kracht gegeven, maar zeker wel de afleiding.

Angstig is Peter nooit geweest: "Nee, waarom weet ik ook niet. Je weet van tevoren nooit hoe je gaat reageren op zo'n bericht. Ik had echt zoiets van: kom op, strijd! We gaan er tegenaan!"

Dat hij geluk heeft gehad mag duidelijk zijn: "Ik heb heel erg veel geluk gehad. Je kan positief ingesteld zijn, dat helpt volgens mij ook heel erg, maar je moet óók veel geluk hebben. Als het je overkomt, ga dan niet in een hoekje zitten sippen, dat helpt echt niet", zegt Peter. "Probeer sterk te blijven en behoudt je humor. Probeer te blijven lachen."