Excelsior-speler Jurgen Mattheij naar Sparta

Technisch manager Henk van Stee over de komst van Jurgen Mattheij

Jurgen Mattheij speelt het komend seizoen voor Sparta. De verdediger komt over van stadgenoot Excelsior, waar hij sinds 2011 speelde. In de jeugd kwam Mattheij al uit voor Sparta. Mattheij heeft voor één seizoen getekend op het Kasteel.

De met Excelsior gedegradeerde verdediger blijft zodoende op het hoogste niveau actief. In Kralingen had de 26-jarige verdediger een aflopend contract. Er was ook vanuit het buitenland belangstelling voor Mattheij.

''Jurgen heeft de afgelopen seizoenen laten zien dat hij een van de steunpilaren is geweest van Excelsior. Het is een jongen waarvan wij denken dat hij gezien zijn ervaring, fysieke kracht en zijn voetbalkwaliteiten iets kan toevoegen aan Sparta'', zegt technisch manager Henk van Stee aan RTV Rijnmond.

Sparta versterkte zich eerder al met Bryan Smeets van Top/Oss en Laros Duarte, die definitief overkomt van PSV. Het afgelopen half jaar werd de middenvelder door PSV uitgeleend aan Sparta.

Verder heeft Sparta het contract van verdediger Lorenzo Soares Fonseca met een seizoen verlengd. De 21-jarige Rotterdammer ligt nu vast tot de zomer van 2021.