Ook rappende RET-conducteur maakt kanker kansloos

De 'rappende RET-conducteur' Giovanni Eenig werd een echte internethit met het nummer 'Mee met de RET'. In april ontmoette hij in de tram een paar jongens die op weg waren om een videoclip te maken. Bij het eindpunt van de tram deed Giovanni zijn rap over de RET en dat werd door de jongeren gefilmd. Het filmpje ging vervolgens viral.

Giovanni was te gast in de tram bij presentator Erik Lemmers. Kijk voor meer informatie over Giovanni op zijn website , Instagram of Facebookpagina.

Ook meedoen met de campagne? Geef je op, steun of doneer en maak kanker kansloos! Check de website maakkankerkansloos.nl. Stap vrijdag op tussen 10:00 en 13:00 om de uitzending bij te wonen.