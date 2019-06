Bewoners Rotterdam-Overschie: 'Waterballet was niet nodig geweest'

De straten in Rotterdam-Overschie die deze week werden getroffen door twee zinkgaten zijn vrijdag weer gemaakt. Maar de bewoners van de Pieter van Aschstraat zijn nog altijd boos over de gang van zaken vanuit instanties.

"Het zijn Evides en de gemeente Rotterdam samen die hier schuldig aan zijn", vindt Paulien, die in de Pieter van Aschstraat woont. "Na vier uur wachten werd er pas actie ondernomen, de kelders waren al ondergelopen en de straat zakte daardoor in."

Ook ouderen hadden last van de zinkgaten. "Het was niet nodig geweest als ze op tijd hadden gereageerd en geageerd hadden", zegt John, die zijn familie opving. Zo was zijn tante erg gestrest.

Paulien en John hebben geen goed woord over de gang van zaken bij Evides. "Er werd gezegd dat de mensen 'onderweg' waren, maar dat duurt niet meer dan vier uur", windt Paulien zich op. Ook John is ontevreden. "Als ik Evides hoor zeggen dat het maar één telefoontje heeft gekregen, dan stoort het mij ontzettend." John zegt dat zijn bezorgde tante meerdere keren heeft gebeld.

'Wij zitten met de gebakken peren'

Ook meneer en mevrouw Kraaijenbrink kregen met de wateroverlast te maken. "Bellen, bellen, bellen", verzucht mevrouw Kraaijenbrink. "Tot het steeds erger werd."

Mevrouw Kraaijenbrink heeft drie keer met Evides gebeld. Ze kreeg de indruk dat het waterbedrijf haar niet wilde geloven. "In één of twee minuten stond heel de straat blank. Dat water had niet gehoeven. Alles in de kelder is drijfnat."

Ook meneer Kraaijenbrink baalt van de gang van zaken. "Wij zitten nu met de gebakken peren, zij niet", verwijst hij naar de instanties.

Reactie Evides

Waterbedrijf Evides laat in een reactie weten dat donderdagmorgen, na het eerste telefoontje, achteraf bezien een andere inschatting gemaakt had moeten worden. Evides is vrijdag bij de bewoners op bezoek geweest.