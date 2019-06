Overvaller met mes neemt kassalade mee uit broodjeszaak op Zuid

Een broodjeszaak aan de Laan op Zuid in Rotterdam is vrijdag aan het einde van de middag beroofd van een kassalade. De overvaller bedreigde het personeel met een mes, er raakte niemand gewond.

Na de overval is de gemaskerde dader gevlucht in de richting van de Brede Hilledijk. Zijn mes is gevonden, dat lag in de bosjes in de buurt van de broodjeszaak. Verder ontbreekt ieder spoor.