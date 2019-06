Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 14 juni

Tijdens deze aflevering gaat Kijk op Rijnmond langs bij de bewoners in Rotterdam-Overschie, waar deze week twee keer een sinkhole ontstond. Bewoners in de Pieter van Aschstraat vinden namelijk dat er beter opgetreden had kunnen worden.

Ook is er aandacht voor een reeks autobranden in Dordrecht. Verder besteedt Kijk op Rijnmond aandacht aan het aantal meldingen ouderenmishandeling, dat meer dan verdubbeld is.