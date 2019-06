Expert: 'Laat je schuld niet oplopen, maak je post open!'

Bijna iedereen heeft wel eens last van te veel maand aan het einde van zijn geld. Maar steeds meer mensen in de regio Rijnmond komen in de schulden. "Laat het niet oplopen, maak je post gewoon open!" is het advies van Ger Bassant, voorlichter van de Rotterdamse Kredietbank.

Bassant geeft financiële educatie aan groep 7 en 8 op basisscholen en workshops 'schulden en budgetteren' aan mbo-instellingen zoals het Albeda en Zadkine. "In een hele hoop gezinnen is het not done om over geld te praten", legt de voorlichter uit. "Ik geef wel eens als huiswerk mee: interview iemand thuis boven de dertig jaar over geld. Dan moeten ze er wel over gaan praten."

"Ik heb het in de klas ook over zakgeld en inkomen. Je schrikt wel eens hoe groot de verschillen zijn. De één hoeft maar met zijn vingers te knippen en krijgt geld, de ander krijgt niks." Het beste is volgens Bassant om elke week hetzelfde bedrag te krijgen.

Schulden

Volgens de voorlichter van de Rotterdamse Kredietbank lopen zestigduizend Rotterdammers kans op problematische schulden. Jongeren kunnen bijvoorbeeld al in de rode cijfers komen door hun zorgpremie niet te betalen of door openstaande boetes of een te duur leasecontract van hun scooter. "En dan gaat het hard", zegt Bassant.

Volwassenen hebben de meeste schulden bij belastingdiensten, zorgverzekeraars en webshops. De grootste groep die in de problemen komt zijn alleenstaanden, dan gehuwd samenwonenden en daarna mensen in loondienst.

Zzp'ers

Bassant: "Was het voor de economische crisis, voor 2008, nog zo dat mensen met een laag ingeschaalde baan of een uitkering beroep deden op schuldhulpverlening, nu zijn het vooral ook zzp'ers en mensen met een koophuis of in loondienst."

Voor hulp bij schulden: ga naar de Vraagwijzer in jouw gemeente.