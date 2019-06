Nielson en Racoon op zonnig podium van uitverkocht Live at Wantij

De zon scheen toen Nielson vrijdag begin van de avond op het podium stapte van het uitverkochte Live at Wantij in Dordrecht. De Dordtse zanger speelde in zijn eigen stad na de opener, zanger Wulf, voor een publiek van bijna tienduizend mensen.

Het weer zit vooralsnog mee. De verwachting is dat het vrijdagavond droog blijft en pas in de nacht gaat regenen. Vrijdagavond spelen ook nog de bands Racoon en Di-rect. Burgemeester Wouter Kolff is was ook van de partij:

Zaterdagmiddag en -avond is er weer live-muziek in het Dordtse Wantijpark, tijdens het gratis festival Wantijpop. Dan klaart het weer naar het lijkt weer op.

Zaterdag treden onder meer Merol en Ilse de Lange op. De band The Dirty Daddies, net als Nielson en Merol uit Dordrecht, is de slotact.