Complete inboedel van historische scheepswerf De Delft gaat onder de hamer

Na verschillende reddingspogingen lijkt het einde in zicht voor de historische scheepswerf De Delft aan de Rotterdamse Schiehaven. De curator heeft woensdag aan stichting De Delft laten weten dat een veiling op touw wordt gezet voor de hele inboedel, waaronder alle stukken uit het museum en de replica van het schip.

Eerdere pogingen de werf te redden mislukten. Er is vanuit Hellevoetsluis nog een aanbod gedaan aan de gemeente Rotterdam om de inboedel over te nemen, maar dat is op niets uitgelopen, vertelt interim-directeur Johan Breukels van stichting De Delft. Op 23 juni wordt alles op internet gezet, 9 juli komt er een kijkdag en op 11 juli kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen op de spullen.

Vorig jaar december werd de werf al failliet verklaard door de rechter. Toen wilden vrijwilligers nog proberen de houten replica van het handelsschip af te maken op een andere plek.