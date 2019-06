Oprichter Coolblue en HAL kopen aandelen van mede-oprichters

Het hoofdkantoor van Coolblue aan het Weena in Rotterdam

HAL had al 30 procent van de aandelen, en is nu voor 49 procent eigenaar van Coolblue. Pieter Zwart heeft de andere 51 procent. Coolblue draaide vorig jaar een omzet van bijna 1,4 miljard euro met vooral de verkoop van consumentenelektronica en witgoed. Het hoofdkantoor staat aan het Weena in Rotterdam.