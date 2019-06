Minister: renovatie Spijkenisserbrug kan niet sneller

Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) had naar aanleiding van berichten van RTV Rijnmond over problemen met de Spijkenisserbrug vragen gesteld over de aanstaande renovatie en tijdelijke maatregelen bij storingen. De minister laat weten dat de renovatie niet sneller kan, omdat de technische staat van de brug nog steeds wordt onderzocht.

Dat is een ingewikkeld proces, volgens Van Nieuwenhuizen, met "intensieve inspecties en uitgebreide berekeningen". Pas wanneer dat onderzoek is afgerond, kan een plan worden gemaakt voor de renovatie. Ze schrijft dat de kans op vertragingen tijdens de renovatie groter wordt, als het onderzoek naar de technische staat van de brug niet grondig wordt gedaan.

Geen vaste openingstijden

Ook gaat de minister niet zorgen voor vaste openingstijden tijdens de spits, zoals bij de Van Brienenoordbrug en de Erasmusbrug. Grote zeeschepen kunnen op de Oude Maas niet stilliggen zonder dat dat gevaarlijke situaties oplevert. Daarom gaat de brug open zodra een schip aan komt varen, ook tijdens de spits.

Totdat de brug wordt gerenoveerd, blijft de minister wel kijken naar maatregelen om de kans op storingen zo klein mogelijk te houden. Zo is de hoogspanningsinstallatie en het wisselstrooksysteem al vervangen. De minister kijkt met Rijkswaterstaat en de gemeente Nissewaard of er tijdens langdurige storingen bussen kunnen worden ingezet, of vervoer over het water.

In 2017 was de Spijkenisserbrug 27 gestremd, in 2018 28 keer en in 2019 tot nu toe 11 keer. Storingen duren gemiddeld zo'n 3,5 uur. Meestal gaat het om technische storingen, in 30% van de gevallen gaat de brug kapot omdat er bijvoorbeeld een auto tegen een slagboom rijdt.