'Out in Rotterdam' over de Rotterdamse homogeschiedenis

Evan van der Most over Out in Rotterdam

De tentoonstelling 'Out in Rotterdam, honderd jaar gay geschiedenis van Rotterdam' is vanaf zondag te zien bij galerie & erfgoedlab Dig It Up.

De expositie geeft een historisch overzicht van honderd jaar homogeschiedenis in de stad. Het begint dus in het jaar 1919. In dat jaar is in Rotterdam het Nederlands Humanistisch Wetenschappelijk Komité (NHWK) opgericht.

"Zij streden tegen een homodiscriminerend wetsartikel, artikel 248 bis. Daarin stond dat het uitlokken van handelingen met mensen van gelijke sexe verboden was", vertelt Evan van der Most van Dig It Up. "Op basis van dat wetsartikel zijn honderden mensen in Nederland veroordeeld." Het wetsartikel is in het jaar 1971 geschrapt.

Homohoreca

Op de tentoonstelling is ook aandacht voor de homohoreca in Rotterdam. Van der Most heeft zich hier in verdiept: "Ik ben verbaasd over de enorme hoeveelheid, nu zijn het er nog een stuk of vijf." Lange tijd zijn de homokroegen achter gesloten deuren in achterafstraatjes.

Van der Most: "Eigenlijk pas in de jaren tachtig veranderde dat met café Mateloos op de Nieuwe Binnenweg. Dat was een open venster met een terras buiten. Dat was ook heel bewust het idee van de oprichters van Mateloos, het moest onderdeel van de maatschappij worden."

'Out in Rotterdam' is tot en net 29 september te zien in galerie en erfgoedlab Dig It Up aan de Schiedamsedijk. "Wij zouden het heel erg op prijs stellen als juist de hetero's komen want die hebben nog veel minder informatie dan de gaycommunity", besluit Van der Most.