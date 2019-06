Vakbonden stemmen in met pensioenakkoord

De vakbonden CNV en FNV stemmen in met het concept-pensioenakkoord. Daarmee lijkt er een eind te komen aan de jarenlange impasse om het pensioenstelsel door te voeren.

De ledenparlementen van beide bonden hebben zaterdag ingestemd met het nieuwe pensioenakkoord, nadat de leden zich al positief hadden uitgelaten in een ledenraadpleging.

Vakbond FNV maakte de uitkomst zaterdagmiddag bekend.

Ruim 375 duizend FNV-leden hebben gestemd, 75 procent stemde voor het pensioenakkoord.

Eerder op de dag werd duidelijk dat leden van vakbond CNV hun goedkeuring gaven aan het akkoord. 79 procent van de CNV-leden stemde in met het akkoord dat moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel.

'Een trieste scheiding'

"Ik vind de uitkomst verrassend," zegt Niek Stam FNV Havens. Hij is teleurgesteld over de uitkomst. "Het is een trieste scheiding van mensen met zwaar werk en mensen die geen zwaar werk hebben."

Ook Henk van der Maden, voorzitter van de Ondernemingsraad van de RET, is zwaar teleurgesteld. "De vakbond heeft het weggegeven. Ik verwacht dat er bij de uitwerking van alles naar boven komt wat weer op de een of andere manier moet worden gedicht. We hadden gewoon harder actie moeten gaan voeren."

Stam: "Mensen met zwaar werk zullen de komende tijd toch nog aan bak moeten. Er moet van alles uitgewerkt worden en dan moet je zorgen dat je erbij bent, anders sta je weer met lege handen."

Stam roept de nee-stemmers op om de handdoek nu niet in de ring te gooien: "Blijf bij de bond en knok mee voor de goede zaak."

Ook Van der Maden kijkt vooruit: "Wij gaan ons nu beraden hoe het verder moet en hoe we er mee om moeten gaan."