Vraag het de Bieb in het teken van Maak Kanker Kansloos

Zaterdag 15 juni stond Vraag het de Bieb geheel in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos. Daarom kwamen er veel vragen over die vreselijke ziekte aan bod, die werden beantwoord door oncoloog-internist Ferry Eskens.

Zo ging het onder andere veel over de moderne immuuntherapie. Die behandelmethode richt zich op middelen die het immuunsysteem versterken. Kanker legt het menselijk lichaam namelijk op bepaalde plekken lam. De immuuntherapie maakt het lichaam wakker en heft de blokkade op, zodat het lichaam de ziekte zelf weer kan bestrijden.

Bestaat de ziekte kanker al lang?

Dat gaat ver terug naar de oudheid, toen men nog niet wist wat het was en waardoor het werd veroorzaakt.

Is er een grotere kans op het krijgen van de ziekte als je het al eens hebt gehad?

Over het algemeen is dat de eerste jaren na de gestelde diagnose zeker het geval. Als iemand behandeld is en de ziekte na vijf jaar niet is teruggekomen, is iemand formeel genezen. Dan zou het risico op het krijgen van een andere vorm van kanker weer hetzelfde zijn. Dat risico ligt de eerste jaren dus hoger.

Waar komt het woord 'oncologie' vandaan?

Het betekent de 'leer van de tumoren' of de 'leer van de massa'. Die massa slaat in dit geval op de gezwellen in het lichaam.

Overige vragen

Naast de vragen over de ziekte kanker was er in Vraag de Bieb ook ruimte voor andere vragen. Zo wilde Mario van der Velden weten waarom haring niet altijd in hetzelfde weekend naar boven komt.

Haring die tussen 1 mei en 31 augustus wordt gevangen, mag tussen mei en eind september verkocht worden als nieuwe haring. Het moet natuurlijk wel voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het vetpercentage.

Daarnaast wilde Chris de Wit weten hoeveel passagiersvluchten er nu op dagelijkse basis worden uitgevoerd. Hier is verschillende informatie over te vinden. Zo zijn er volgens een bron meer dan 29.000 passagiersvliegtuigen op de wereld, die 38 procent van de tijd in de lucht zitten. Dat zou betekenen dat er ongeveer 11.000 vliegtuigen tegelijkertijd door de atmosfeer vliegen.