Een dichter in 1 minuut: Jan de Bas over de fuut

Eigenlijk is de bundel ook te lezen als introductie tot de filosofie. Hij licht iets toe in verband met het gedicht en de mens en filosofie. Jan de Bas is cultuurhistoricus van oorsprong, geeft drie dagen per week les aan Inholland, schrijft en performt actief en leidt de Rotterdamse filosofiegroep. Hij verzorgt regelmatig excursies over filosofen en is verbonden aan de Erasmus experience.

Beluister hierboven het gedicht over de fuut, van Jan de Bas.