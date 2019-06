'Het scheelde niet veel of er waren gewonden gevallen'

De 23-jarige automobilist, die zaterdagmiddag een ravage aanrichtte in het Oude Noorden in Rotterdam, had de bewuste auto eerder op de dag gestolen van een vriend. Ook was hij niet in bezit van een rijbewijs.

"Het was echt een shock", vertelt Najib Kaurrehi aan de verslaggever van RTV Rijnmond. Kaurrehi woont in het gebouw waar de auto tot stilstand kwam. "Ik hoorde geschreeuw en toen ik op mijn balkon ging kijken, zag ik die auto andere wagens rammen."

"Echt een mafkees", vindt Aad van Maanen. Hij wist de bestuurder te overmeesteren. "Ik zag hem tegen het verkeer en over de stoep rijden, hij raakte me bijna en toen heb ik gelijk mijn auto op de stoep gezet. Ik ben er vervolgens achteraan gerend."

De auto kwam uiteindelijk tegen een geparkeerde auto en een boom tot stilstand. "Toen heb ik hem uit de auto getrokken", vertelt Van Maanen. "Met zijn trui rond zijn keel, zodat hij geen lucht meer kreeg." Op de bijrijdersstoel hield hij hem in bedwang, uiteindelijk wist hij hem met behulp van omstanders op de grond te werken.

Fietser geschept

Kort ervoor zou de bestuurder van de zwarte pick-up een fietser op de Burgemeester Roosstraat hebben geschept. Deze kwam er met een paar bulten en schrammen van af, maar zijn fiets is flink beschadigd. "Ik ben me rot geschrokken", vertelt de fietser, die aangifte heeft gedaan.

De bestuurder zou volgens de fietser hebben gezien dat hij gevallen was, maar de man zou vervolgens weer hard doorgereden zijn. Daarna richtte hij de schade aan in de Noordmolenstraat.



"Het scheelde niet veel of er waren gewonden gevallen", denkt Van Maanen. "Voor hij hier de straat in reed, schepte hij bijna een vrouw op een fiets. Die had hij net zo makkelijk dood kunnen rijden."

Toen de 23-jarige Rotterdammer op de grond lag, zou een vriend van hem gearriveerd zijn. "Die zwarte pick-up was zijn auto", vertelt Kaurrehi. "Ze waren aan het drinken en die vriend dacht dat hij naar de wc ging, maar na tien minuten was hij nog niet terug." Zowel de 23-jarige 'vriend' als de zwarte pick-up waren toen verdwenen.

Dollemansrit

De dollemansrit vond rond kwart voor twaalf zaterdagmorgen plaats. In de Noordmolenstraat ramde de bestuurder meerdere auto's en fietsen. Ook in de Tollensstraat botste hij tegen geparkeerde auto's. De dollemanstocht eindigde met een botsing tegen een geparkeerde auto en een boom.

Volgens omstanders zou de man zwaar gedronken hebben. De politie kan dat nog niet bevestigen, maar vermoedt hetzelfde. Een blaastest mislukte, er is een bloedtest afgenomen. Zeker negen auto's raakten beschadigd. Na een controle in het ziekenhuis is de Rotterdammer aangehouden.