Nacht van de Vluchteling van start met honderden lopers

Lopers op de Erasmusbrug in een eerdere editie Foto: ANP

Iets na 18:00 uur werd het evenement officieel geopend, de eerste lopers vertrokken rond 18:45 uur. Volgens woordvoerder Gerard van Mourik zijn er meer lopers dan vorig jaar in Rotterdam. "Er is echt meer solidariteit voor vluchtelingen", denkt hij. "Dat is natuurlijk helemaal fantastisch!"



Voor het eerst kan er 10 en 20 kilometer worden gelopen. Die afstanden beginnen en eindigen op Rotterdam-Zuid. Er lopen 338 mensen mee met de 10 kilometer, de 20 leggen 411 mensen af.



De 'normale' 40 kilometer trekt nog altijd de meeste lopers. "Dat zijn de diehards", vertelt Van Mourik. Ze lopen de hele nacht door en worden pas rond 8:00 uur 's ochtends verwacht in Den Haag. Op de kortere afstanden lopen volgens hem voornamelijk families en scholen mee.

De 40 kilometer Nacht van de Vluchteling wordt dit jaar gelopen vanuit Rotterdam naar Den Haag, van Amsterdam naar Haarlem, van Utrecht naar Amersfoort en van Nijmegen naar Arnhem.