Amateurvoetbal: Spijkenisse handhaaft zich in hoofdklasse, Sliedrecht grijpt mis

Spijkenisse is ook volgend jaar hoofdklasser. De ploeg van Peter Wubben rekende in de finale van de nacompetitie af met Go Ahead Kampen door de penalty's beter te nemen.

Na een uur spelen zette Kees Tol zijn Spijkenisse op een 1-0 voorsprong en lang leek het erop dat dit genoeg was. Toch maakte Go Ahead Kampen nog gelijk in de slotminuut. In de verlenging werd niet gescoord waarna Spijkenisse de penalty's veel beter nam.

Sliedrecht

Sliedrecht hoopte zaterdag een plek in de hoofdklasse te veroveren, maar in de finale was DETO met 3-1 te sterk na een verlenging. Voor Sliedrecht maakte Chris Boom de 1-0. Sliedtecht won vorige week wel de districtsbeker.