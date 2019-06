Agente over prijswinnende foto: 'Mijn moederinstinct zei: Ga ernaartoe'

Agente Kim Steenwijk is trots op de prijs die ze gewonnen heeft. Donderdagavond sleepte ze voor de politie Lek en Merwede, van de eenheid Rotterdam, een Social Award binnen. Op de foto waarmee ze de prijs won, ontfermt ze zich over een kind na een ongeval.

De aanleiding van de foto was een kop-staartbotsing op de N15 bij Gorinchem in november. De agente heeft de huilende peuter op haar borst genomen in een ambulance. "Misschien was dat toch mijn moederinstinct dat zei: 'Ga ernaar toe'. Ik heb een zoon van dezelfde leeftijd, die houdt van de kinderserie Teletubbies."

Steenwijk twijfelde geen moment, trok haar jas uit en nam het kindje op haar borst. Op haar telefoon zocht ze filmpjes van de Teletubbies op. "Ik wilde hem ook die warmte geven, en de serie maakte hem rustig."



Een tijdje geleden heeft Steenwijk nog contact gehad met de ouders van het kindje. "Naar omstandigheden maakt het jongetje het goed", vertelt ze opgelucht.

Trots

Terugkijkend is ze vooral trots na het winnen van de prijs. "Op mijn team, op de mensen. En vooral heel mooi dat de foto zoveel teweeg heeft gebracht."

Volgens Gerco Gijsbers, social media specialist bij het basisteam Lek en Merwede, is de viralgaande foto een goed voorbeeld van het werk van de politie. "Je ziet de dienstverlening op de foto. Net buiten beeld zijn collega's bezig met de afhandeling van het ongeval, maar de waakzaamheid blijkt uit de foto. Het zegt veel over het werk wat we doen."

De prijs werd uitgereikt op The Best Social Awards en was er een in de categorie Beste bericht van de overheid.