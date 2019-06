Enthousiasme voor de bouw: 'Beetje stenen leggen en graven'

Uniek mag het wel genoemd worden. Op de Dag van de Bouw was de Coolsingel zaterdag toegankelijk voor publiek. Tussen alle auto's en fietsers mag de Rotterdammer even de bouwplaats op.

"Normaal mag niemand hier komen", legt Wiliam Verbij, omgevingsmanager van de nieuwe Coolsingel uit. Maar om de jeugd te interesseren voor het prachtige bouwvak, wordt toch een uitzondering gemaakt. "Dat is wel het doel van deze dag", vervolgt hij. "We willen de interesse van de jeugd wekken."

Daarom worden op zaterdag de deuren geopend en kan het publiek komen kijken. "Dan kunnen ze zelf zien wat er allemaal nodig is om de Coolsingel te verbouwen", vertelt Verbij. Dat is namelijk nog tamelijk lastig. "Het verkeer om ons heen gaat gewoon door terwijl wij hier werken."

Enthousiast

Toch is het in ieder geval gelukt de interesse van één jongen te trekken. "Ik vind het leuk werk!" vertelt hij, gekleed in een oranje bouwvakkershesje. "Ik zou dit later wel willen doen." Zijn stiefvader, zelf werkzaam in de bouw, heeft hem enthousiast gemaakt. Wat 'ie dan wel zou willen doen? "Kraanmachinist lijkt me wel tof. Of gewoon een beetje stenen leggen, beetje graven."

De meest gestelde vraag van de dag gaat overigens niet over het beroep, maar over de Coolsingel zelf. "De meeste mensen willen weten wanneer we hier klaar zijn met verbouwen", lacht Verbij. "Dat gaat 2021 worden."

Landelijk gezien trok de Dag van de Bouw meer dan 70 duizend bezoekers.