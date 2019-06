Sander Fischer, Leonidas en Robin van Persie Tournament in Radio Rijnmond Sport

Ook op Vaderdag is er een bomvolle uitzending van Radio Rijnmond Sport! Van 14:00 tot 17:00 uur hoef je niets te missen van allerlei sporten uit onze regio.

Zo gaat verslaggever Frank Stout op pad met Sander Fischer, die deze week terugkeerde bij Excelsior. Ook gaat hij langs bij het Robin van Persie Tournament in Maassluis, waar allerlei internationale jeugdteams op het terrein van voetbalvereniging VDL het tegen elkaar opnemen.

Verder is verslaggever Sinclair Bischop bij Leonidas-JOS Watergraafsmeer. Bij een overwinning is het Rotterdamse Leonidas zeker van nog een seizoen in de hoofdklasse zondag.

Naast de bovenstaande onderwerpen is er ook aandacht voor cricket en de RTV Rijnmond-actie Maak Kanker Kansloos. De presentatie van Radio Rijnmond Sport is in handen van Bart Nolles.