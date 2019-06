'Opa Hekkie' (90) van Boxing '82 overleden

Jaap van Dok van Boxing '82 is overleden. Dat heeft de Rotterdamse boksschool bekendgemaakt op Facebook.

Van Dok, die als bijnaam 'Opa Hekkie' had, is negentig jaar oud geworden. Zijn bijnaam dankte hij aan een tirade tegen een telefonist van UPC: 'Hekkie? Ik heb geen hekkie, ik woon vier hoog'.

Van Dok vertelde erover in de vijdelige documentaireserie van Viceland over de boksschoool in de Rotterdamse Afrikaanderwijk .

Van Dok is het tweede bekende gezicht van de boksschool dat in korte tijd overlijdt. In april dit jaar ging eigenaar en coach van de boksschool Frans van den Heerik dood. Hij werd 78 jaar.