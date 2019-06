Sander Fischer over terugkeer naar Excelsior: 'Samen iets moois neerzetten'

Sander Fischer over tijd in Denemarken: 'Mooie ervaring''

Sander Fischer tegen PSV in zijn Excelsior-tijd. Foto: ANP/Kay in t Veen

Sander Fischer speelt volgend seizoen weer voor Excelsior. Na een avontuur bij het Deense Vendsyssel FF is hij weer terug in Kralingen. Verslaggever Frank Stout sprak Fischer over zijn terugkeer in de Radio Rijnmond Sport-uitzending van zondag.

De keuze voor Excelsior was niet meteen gemaakt. "Ik heb er gewoon goed over nagedacht en Excelsior zag ik wel zitten, ja. Na de degradatie speelde de interesse. Daarna is die vrij snel kenbaar gemaakt en is het snel gegaan."

Iets moois neerzetten

Fischer keert terug omdat hij een fijn gevoel heeft bij de club. "Ik ben er graag. Het is een fijne en leuke club. Ik wil samen weer iets nieuws en moois neerzetten. En ik woon twee straten verder, dus ik kan lopen."

Fysieker en directer

Ondanks dat hij Denemarken verlaat, koestert hij wel mooie herinneringen aan het land, ondanks dat de voetbalstijl wel anders is. "Het was leuk; een mooie ervaring. Ze hebben andere gebruiken. Ook zeker in het voetbal. Het is fysieker en directer. Er wordt wat sneller lang gespeeld. Je zoekt sneller de diepte dan eindeloos rond te blijven tikken."

