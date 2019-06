Robin van Persie kreeg aanbiedingen om weer te spelen: 'Gelijk afgekapt'

Van Persie genoot van zijn eigen jeugdtoernooi. "Het was een fantastisch weekend. Het is nu al vijftien jaar bezig. het wordt elk jaar beter en professioneler. Ik denk elk jaar: het kan niet beter.

Er zijn ploegen als Paris Saint Germain, Anderlecht, PSV, Feyenoord en Excelsior er zijn, dan is de kwaliteit hoog. Ze hebben plezier en passie. Het is hun droom en dat is heel mooi om te zien."

Meer sushi

De oud-Feyenoorder geniet nu van het leven zonder profvoetbal. "Ik heb lekker getennist en gezwommen. Ik heb ook wat oefeningen gedaan in de gym, dus ik ben wel lekker bezig.

Eigenlijk doe ik nu meer dan dat ik deed als voetballer in mijn vakantie. Er gaan wel iets meer sushi's in en dat soort dingen. Ik heb iets meer cheat days."

Beluister hierboven heel het gesprek met Van Persie terug.