Aandeelhouders Stadion Feijenoord versturen brief en overwegen juridische stappen

Vier aandeelhouders van Stadion Feijenoord hebben een aangetekende brief verstuurd aan president-commissaris van Stadion Feijenoord Cees de Bruin. Daarin tekenen zij bezwaar aan tegen wijzigingen in de statuten, die maandag doorgevoerd zouden worden.

Voormalig Sportclub-voorzitter Hans Fortuin geeft in de Radio Rijnmond Sport-uitzending twee redenen waarom de brief is verstuurd. "In de eerste plaats hebben wij geconstateerd dat de stadiondirectie, onder verantwoording van de commissaris, allemaal dingen doet die niet in overeenstemming zijn met de huidige statuten. Zij werken bijvoorbeeld meer voor het nieuwe stadion dan voor de eigen Kuip."

Voorbarig

"Het tweede punt is dat we de statutenwijziging even vooruit willen schuiven omdat die er hoofdzakelijk van uitgaat dat er een nieuw stadion komt. Dat besluit is nog lang niet gevallen, dus het lijkt ons een beetje voorbarig. Stadion Feijenoord wil de statuten namelijk al wijzigen op de nieuwe situatie. Daar zitten te veel elementen in die niets met de huidige Kuip te maken hebben. Dat heeft nu geen zin.

Men moet zich nu bezighouden met het stadion waar we nu inzitten. En er moet pas aan iets anders gewerkt worden als het volledig duidelijk is dat er nieuw stadion komt."

Juridische stappen

Als er niet geluisterd wordt naar de aandeelhouders, overwegen zij juridische stappen. "We zijn geen organisatie, maar er zijn wel degelijk mensen die ons steunen. Het is niet voor niets dat er misschien een juridische procedure gestart moet worden. Als de commissarissen ons niet serieus nemen, dan houden we dat achter de hand. Men onderschat ook wel een beetje dit initiatief."

Beluister hierboven heel het gesprek terug.