Maak Kanker Kansloos - Kenneth doet mee aan triatlon voor zijn zieke vrouw

Van 11 juni tot en met 23 juni staat RTV Rijnmond in het teken van de actie Maak Kanker Kansloos. Met de gezamenlijke actie maken het Daniel den Hoed Fonds en RTV Rijnmond zich sterk in de strijd tegen kanker. Vandaag de verhalen van Kenneth Wols van der Wel en Arjan Smilde.

Kenneth is deelnemer aan de Daniel3Daagse, een omgekeerde triatlon. Kenneth doet mee aan deze triatlon vanwege zijn vrouw Siska, bij wie begin dit jaar leverkanker werd geconstateerd. "Als je zo dichtbij deze ziekte komt, je in het Erasmus Medisch Centrum rondloopt en je die poster van Maak Kanker Kansloos ziet staan, dan kun je daar als sporter niet om heen en moet je daar een steentje aan bijdragen."

Zes jaar geleden kwam de chronische darmziekte van Siska aan het licht. Een arts vertelde aan Kenneth en Siska dat er bij Siska een aandoening aan de lever was geconstateerd. "Hij bereidde ons er zachtjes op voor dat dit zou kunnen gaan gebeuren, maar dan wel over een jaar of twintig." Begin dit jaar herstelde Siska als sportvrouw niet meer, waarna Kenneth en Siska bij de eigen arts aan de bel trokken. Er werd een tumor aan Siska's lever geconstateerd.

"De oplossing die in het Erasmus Medisch Centrum werd gegeven om deze tumor en andere ziektes aan de lever te verwijderen, was een levertransplantatie. Die gaat op korte termijn aankomen", vertelt Kenneth. "Het moment van de diagnose en hoe we er nu in staan, dat is een wereld van verschil. Bij de diagnose stort je wereld in. En als er een weg naar de 'finish' is, dan komt er energie vrij."

Nu wacht de Daniel3Daagse voor Kenneth. "Vrijdag starten we met 10 kilometer hardlopen, zaterdag fietsen we 135 kilometer en zondag pakken we 1500 meter zwemmen op", vertelt Kenneth over de Daniel3Daagse in Rotterdam. In de familie- en vriendenkring heeft hij inmiddels al 2100 euro aan sponsorgeld binnengehaald. "Ik ben absoluut fit. Ik ben er klaar voor en heb er zin in!", is Kenneth strijdvaardig.