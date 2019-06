Maak Kanker Kansloos - Arjan Smilde maakte de documentaireserie Op Karakter

De Rotterdam Fund Racers hebben dit jaar met 289 duizend euro bij Alpe d'HuZes een recordbedrag opgehaald voor onderzoek naar kanker. Deze vijf wielrenners werden gevolgd in Op Karakter, een documentaireserie op TV Rijnmond. Arjan Smilde, journalist van RTV Rijnmond Sport, maakte deze reeks en ging zelf ook zes keer met de fiets de Alpe d'Huez over.

In 2015 was Smilde als verslaggever bij Alpe d'HuZes. "Toen had ik zelf niet het idee om hieraan mee te doen", blikt hij terug. Toch is hij vorig jaar gevraagd om mee te doen met het team Stichting Rotterdam Fund Racers. Als televisiemaker kon Smilde de wielrenners óók nog eens van dichtbij volgen. Alle afleveringen zijn hier terug te kijken.

De Rotterdam Fund Racers reed bij Alpe d'Huez voor het KWF en een aantal kleinere doelen. Er gaat ook 10 duizend euro van de 289 duizend euro naar de actie Maak Kanker Kansloos.

'Het hakt er soms wel in'

Smilde blijft na Alpe d'HuZes ook voor Maak Kanker Kansloos reportages maken. Hij vindt het heftig om met dit onderwerp bezig te zijn. "Het hakt er soms wel in", geeft Smilde toe, die samen met presentator Sander de Kramer op pad gaat. "We hebben gesproken met een vrouw, die nog maar een paar weken geleden haar man heeft verloren. Ze vertelt met kracht hierover, maar ze moet wel verder met vier kinderen. Dat gaat niet in je koude kleren zitten."

Toch geeft Alpe d'HuZes ook kracht en energie, zegt Smilde, die hoopt dat er veel geld wordt gedoneerd om kanker aan te pakken. "Het inspireert ook. Dat heb ik wel gemerkt."