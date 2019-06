Leonidas verliest en moet op herkansing voor lijfsbehoud in Hoofdklasse

Leonidas in actie tegen JOS in De Meern.

R.K.S.V. Leonidas heeft zondag met 3-1 verloren in de strijd tegen degradatie uit de Hoofdklasse. JOS Watergraafsmeer uit Amsterdam was in De Meern te sterk. Donderdag wacht een herkansing voor de Rotterdammers. VKW uit Westerbork is dan de tegenstander.