Rijnmond in het teken van Maak Kanker Kansloos

Ruud de Boer is elke dag tussen 13.00 – 16.00 uur te horen vanuit Erasmus MC, met mooie verhalen van de deelnemers aan de actie. Je hoort de platen en de verhalen erbij.

In de avonden is er vervolgens tussen 19.00 – 20.00 uur het programma De Verdieping. Hierin wordt ook extra aandacht geschonken aan de actie. Elke dag schuiven er gasten aan die zich verbonden voelen met de actie.

Te gast zijn onder meer hersenchirurg Clemens Dirven en onderzoeker Ruud Delwel. Ook patiënten vertellen over de impact van kanker in een gezin.

Op TV Rijnmond heeft Sander de Kramer dagelijks diepgaande gesprekken met nabestaanden en familieleden van patiënten die zich inzetten tijdens de Daniel3Daagse. Deze uitzending is ieder uur na het nieuws te zien. Deze gesprekken zijn uiteraard ook online te bekeiken.

De finale van de campagne vindt plaats tijdens de Daniel3daagse van vrijdag 21 – zondag 23 juni.

Rijnmond doet op vrijdag verslag van de Run4Daniel. Op zaterdag wordt er gefietst tijdens de Tour de Rotterdam. Sander de Kramer komt live vanaf de Tour, waar ook het eindbedrag bekend wordt gemaakt. Op zondag, de laatste dag van de Daniel3Daagse, vindt de 010CitySwim plaats.

Eerdere samenwerking

In 2018 werkten het Daniel den Hoed Fonds ook al samen. Er is bijna vijf ton opgehaald voor een elektronenmicroscoop. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor onderzoek naar immuuntherapie.