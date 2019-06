Humeyra deed vier keer aangifte tegen stalker voordat hij haar doodschoot

Vandaag moet Bekir E. voor de rechter komen tijdens een pro-formazitting. Dat gebeurt in een extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam.

Meerdere keren vertelde ze de politie dat ze werd bedreigd, gestalkt en mishandeld. Dat blijkt uit de aangiftes die RTL Nieuws heeft ingezien.

Op 8 mei, 30 mei, 1 juni en 11 december 2018 deed Humeyra aangifte tegen de 31-jarige Bekir E. Ze vertelde dat ze door haar ex werd gestalkt, bedreigd en mishandeld. Op 18 december zou ze weer naar het politiebureau gaan, maar werd ze bij de fietsenstalling van haar school doodgeschoten door Bekir E.

In de laatste aangifte vertelt Humeyra, schrijft RTL, aan de politie dat Bekir een foto heeft gestuurd naar haar nichtje. Hierop is hij te zien met pistolen in zijn handen. Ze vertelt aan de agent: "Ik voel me bedreigd, mijn vader brengt me naar school en haalt me ook weer op. Ik kan me niet concentreren op school, ik zit in mijn examenjaar."

De politie vraagt haar op 18 december terug te komen, maar een paar uur voor de afspraak wordt ze vermoord.