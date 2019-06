Minste ruimte voor tuinen in Zuid-Holland

In Zuid-Holland wordt zo’n 87 procent van een perceel van een tussenwoning gebruikt voor woonruimte. Daarmee hebben inwoners van deze provincie op hun perceel het minst ruimte over voor bijvoorbeeld een tuin.

Dat blijkt uit onderzoek van regiocontainer .

Daar staat wel tegenover dat de gemiddelde woonoppervlakte stijgt: de woningen worden dus wel groter. Gemiddeld is de woonoppervlakte in Zuid-Holland 125 m2, de percelen gemiddeld 143m2.

De verhouding woon-perceel is in Nederland sinds de jaren ‘50 gestegen van 53,1 procent naar 91,4 procent. Die verhouding steeg met gemiddeld tien procent per decennium: een procent per jaar.

Het onderzoek was bedoeld om in kaart te brengen hoe het zit met de krapte op de woningmarkt. Er zijn 56.500 te koop en te huur staande woningen onderzocht. Daarvan was een op de tien een tussenwoning.