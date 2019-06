Jon Hermans-Vloedbeld nieuwe informateur Zuid-Holland

Hans Wiegel legde vorige week zijn functie als informateur neer. Fractievoorzitter Floor Vermeulen (VVD) ging aan de slag om op een opvolger te vinden.

Jon Hermans-Vloedbeld was tot 1 januari 2019 burgemeester van Oud-Beijerland en is nu waarnemend burgemeester van Noordwijk. Ze had eerder dezelfde functie in Ouderkerk aan den IJssel en Ridderkerk. Sjoerd Vollebregt is voorzitter van de Economic Development Board van de Drechtsteden. Ze beginnen deze week al.

Hermans-Vloedbeld is aangedragen door de VVD. Deze partij neemt daarmee het initiatief over van Forum voor Democratie, nadat het CDA uit de gesprekken met Forum en VVD was gestapt.