Gelukte crowdfunding was voor Mariska een emotionele rollercoaster

"Het was een emotionele rollercoaster. Zo bijzonder al die warme berichten en donaties. Het is ongelofelijk, niet te bevatten." Zo kijkt Mariska Jazvin uit Hendrik-Ido-Ambacht terug op de afgelopen drie weken. Met een crowdfundingsactie probeerde ze 55 duizend euro bij elkaar te krijgen voor de behandeling van haar hersentumor.

Zondag stond de teller van de crowdfunding nog een stuk lager. "Er was er nog een gat van negenduizend euro, maar opeens was die verdwenen, vertelt Mariska. "Het is plotseling aangevuld door iemand met een heel groot hart. Echt bijzonder!"

Het bijeenbrengen van de 55 duizend euro betekent voor Mariska dat de hoofdbehandeling nu kan starten. In Keulen wordt een immuuntherapie voor haar opgezet. " Nu kan ik met een gerust hart weer verder. Het geeft me hoop en vertrouwen dat alles goed komt."