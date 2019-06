Havensteder en Eendracht mogen fuseren

Huizen te koop in Rotterdam met te koopborden Foto: Robin Utrecht (ANP)

Havensteder mag woningstichting Eendracht overnemen. De fusie tussen de twee woningorganisaties is goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

De beide organisaties kondigden eerder dit jaar al onderzoek te gaan doen naar een eventueel samengaan.

De bedoeling is dat de fusie nu per 1 augustus ingaat. Er is al een aantal bijeenkomsten geweest met bewoners van de Eendracht-woningen.

Woningstichting Eendracht heeft nu nog 220 woningen en bedrijfsruimtes, gelegen rond het Grote Visserijplein in Rotterdam Bospolder-Tussendijken. In die wijk heeft Havensteder zo’n 3800 woningen. In totaal heeft Havensteder meer dan 40 duizend woningen.