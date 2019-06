Meer meldingen en incidenten discriminatie

De meeste meldingen en incidenten zijn gedaan in Rotterdam, voornamelijk in het centrum. Maar ook vanuit Dordrecht, Schiedam en Capelle aan den IJssel komen veel meldingen binnen bij de politie.

Meer incidenten geregistreerd

Afgelopen jaar kwamen er in totaal 456 meldingen bij de meldpunten van RADAR binnen van discriminatie, bijna evenveel als in 2017. Vergeleken met voorgaande jaren is dat relatief laag: in 2014 waren er 613 meldingen gedaan.

Het aantal incidenten dat de politie heeft geregistreerd is wel toegenomen. De afgelopen jaren waren dat er 523, ten opzichte van 446 in 2017; een toename van 17 procent.

Discriminatie

Er wordt ook in 2018 het meest melding gemaakt van discriminatie op het gebied van herkomst. Dit aantal steeg ten opzichte van vorig jaar naar ongeveer de helft van het totaal aantal meldingen en van het totaal aantal politieregistraties.

Ook is er een stijging van het aantal meldingen en politieregistraties van discriminatie van moslims.

De meeste gemelde discriminatie-ervaringen gaan over het terrein arbeidsmarkt. Als het gaat om onderwijs komen ook meer meldingen binnen: deze vooral over herkomst/huidskleur en over handicap/chronische ziekte. Incidenten gaan voornamelijk over vernieling of bekladding van schoolplein of schoolgebouw.

Hulpverleners

Afgelopen jaar zijn er in Rotterdam 221 incidenten geregistreerd tegen werknemers met een publieke taak zoals agenten, hulpverleners en mensen in de zorg en het openbaar vervoer. Dat zijn er flink minder dan de 346 in het jaar daarvoor. In heel Nederland daalde het met 9 procent, in Rotterdam ging het om 36 procent minder. Bijna driekwart daarvan was gericht tegen de politie.

Mogelijk hoger

De Monitor Discriminatie 2018 Rotterdam geeft een overzicht van meldingen bij meldpunten en door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten in 2018. Het is aannemelijk dat het aantal incidenten in werkelijkheid hoger ligt, omdat het herkennen, benoemen of melden van discriminatie vaak lastig wordt gevonden.