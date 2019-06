Schiedamse 'Plantenschuit' half gezonken

De Plantenschuit in de Nieuwe Haven in Schiedam is lek en dreigt te zinken. De brandweer heeft de stroom van het drijvende tuincentrum afgesloten, maar grijpt verder niet in.

"Zolang er geen personen in gevaar zijn, ondernemen wij geen actie," zegt de woordvoerder van de brandweer.

Tuincentrum de Plantenschuit is een bekend fenomeen in Schiedam. Het familiebedrijf werd in 1919 opgericht. Sinds 1932 heeft de schuit een vaste ligplaats in de Nieuwe Haven in Schiedam. Vanaf het schip worden bloemen en tuinplanten verkocht.

Hoe het lek is ontstaan is nog onbekend. Volgens de brandweer is de gemeente verantwoordelijk voor de verdere afwikkeling van het incident.