De brand is vanuit Rotterdam ook goed te zien. Foto: Marieke de Jong

De rookpluim van de brand is van ver te zien.

Meubelfabriek Berkel en Rodenrijs in brand. Video: Little Dutch

Bij de kringloopwinkel Rataplan in Berkel en Rodenrijs aan de Oudelandselaan is maandagmiddag brand uitgebroken. Volgens getuigen zou de rook van ver te zien zijn, tot in Rotterdam en Den Haag.