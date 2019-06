VIDEO: Grote brand in Berkel en Rodenrijs

Bij een meubelzaak in Berkel en Rodenrijs aan de Oudelandselaan is maandagmiddag brand uitgebroken. Volgens getuigen zou de rook van ver te zien zijn, tot in Rotterdam en Den Haag.

Het is nog onduidelijk in welk pand de brand precies begonnen is en of de brand naar meerdere panden is overgeslagen. Duidelijk is wel dat kringloopwinkel Rataplan in brand staat. Die winkel was meer dan 2000 vierkante meter groot. Van het pand ernaast is in ieder geval weinig meer over.

De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden. Dit onder meer omdat er veel rook bij de brand vrij komt. Er is ook een NL-alert-bericht uit gestuurd.

Wat er precies gaande is en hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Er zouden geen mensen meer binnen zijn.

Diverse brandweerteams zijn erbij. Ook de luchthavenbrandweer is er met een zogeheten crashtender bijgehaald. Zo'n voertuig wordt op luchthavens ingezet als er ongevallen zijn met vliegtuigen.