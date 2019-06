Enige eekhoorn van Kralingse Bos doodgereden

De enige eekhoorn van het Kralingse Bos in Rotterdam is dood. Het knaagdier is doodgereden op het fietspad in het bos.

Begin dit jaar werd voor het eerst in 20 jaar een eekhoorn in het bos gesignaleerd. Het bleek te gaan om een Amerikaanse rode eekhoorn die waarschijnlijk door iemand in het bos was gedumpt.



Omdat het om een exotische soort ging, was er even sprake van dat hij weg moest, maar nu is het dier dus doodgereden.



De eekhoorn werd gevonden door een fietser, die de eekhoorn heeft overgedragen aan de boswachter. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft het diertje in bezit.